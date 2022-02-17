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Российские военные на учениях в Белоруссии уничтожили "противника" огнем реактивных систем

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Бронетехника и объекты условного противника уничтожены в рамах учений "Союзная решимость-2022", которые идут на территории Белоруссии, расчётами реактивных систем залпового огня (РСЗО) Восточного военного округа, сообщает Минобороны России.

"В ходе совместного учения "Союзная решимость-2022" на территории Республики Беларусь, расчеты РСЗО ВВО на полигоне Обуз-Лесновский отработали задачи по занятию и смене огневых позиций, после чего уничтожили бронетехнику и объекты условного противника", - сказано в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что учебно-боевые задачи отрабатываются, в частности, двумя батареями РСЗО БМ-21 ("Град"), в рамках проверки сил реагирования Союзного государств.

Российско-белорусские маневры "Союзная решимость-2022" продлятся по 20 февраля.

Россия Белоруссия Союзная решимость-2022

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