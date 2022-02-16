Поиск
Фигурное катание13:00Женщины. Короткая программа 1-е место: Камила ВалиеваПодробнееКонькобежный спорт09:30Мужчины. Финал  Норвегия Россия СШАПодробнееБиатлон12:00Мужчины. Финал  Норвегия Франция РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:31Заразились
на 15.02В России 14 480 596+166 631В мире 415 162 923+1 678 089

Что случилось этой ночью: среда, 16 февраля

Речь Байдена по ситуации с Украиной, планы ЦБ по тестированию оплаты цифровыми рублями, урегулирование иска против принца Эндрю

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джо Байден выступил с обращением к американцам по поводу ситуации на российско-украинской границе. Президент США приветствовал заявление Минобороны РФ об отводе части войск от границ, но отметил, что еще нужно проверить, действительно ли Россия возвращает военных в места базирования. По его словам, возле границ с Украиной на территории РФ и Белоруссии остается более 150 тыс. военных, и вторжение России остается возможным. Также Байден со словами "вы нам не враги" обратился к россиянам и заверил, что ни США, ни НАТО, ни Украина не угрожают безопасности РФ.

- Банк России осенью 2022 года начнет тестировать оплату товаров и услуг цифровыми рублями, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

- Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС справится в случае сокращения поставок газа из РФ. По словам Урсулы фон дер Ляйен, развитие энергетической инфраструктуры позволило улучшить распределение энергоносителей в Европе, но в случае полного прекращения поставок российского газа все равно потребуются дополнительные меры.

- Британский принц Эндрю добился внесудебного урегулирования гражданского иска по обвинению в изнасиловании Вирджинии Джуффре, когда той было 17 лет. Принц не признал вину, отступные будут "значительным пожертвованием" в поддержку прав пострадавших от насилия. Сумма выплат, по данным британских СМИ, может составить более $16 миллионов.

- Женщина полностью излечилась от ВИЧ после трансплантации пуповинной крови. Доклад об этом случае был представлен на конференции в США. У пациентки также была лейкемия, трансплантацию провели 2017 году для лечения рака. Она прекратила антиретровирусную терапию через 37 месяцев после трансплантации. Спустя более года у нее нет признаков ВИЧ в анализах крови.

- Ведущими церемонии вручения премии "Оскар" будут актрисы Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс. Церемония вручения премии американской киноакадемии пройдет 27 марта в Лос-Анджелесе.

Новости

Принц Эндрю достиг внесудебного урегулирования иска по обвинению в изнасиловании

Принц Эндрю достиг внесудебного урегулирования иска по обвинению в изнасиловании

Ученые сообщили о полном излечении женщины от ВИЧ

Президент США обратился к россиянам со словами "вы нам не враги"

Байден заявил, что США проверят, действительно ли РФ отводит войска от Украины

Байден заявил, что США проверят, действительно ли РФ отводит войска от Украины

МЧС Украины запросило у НАТО помощь на случай нештатных ситуаций

Virgin Galactic в среду начнет продажу билетов на полеты в космос

Virgin Galactic в среду начнет продажу билетов на полеты в космос

Столтенберг предупредил о последствиях признания Россией ДНР и ЛНР

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });