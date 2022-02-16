Что случилось этой ночью: среда, 16 февраля

Речь Байдена по ситуации с Украиной, планы ЦБ по тестированию оплаты цифровыми рублями, урегулирование иска против принца Эндрю

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Джо Байден выступил с обращением к американцам по поводу ситуации на российско-украинской границе. Президент США приветствовал заявление Минобороны РФ об отводе части войск от границ, но отметил, что еще нужно проверить, действительно ли Россия возвращает военных в места базирования. По его словам, возле границ с Украиной на территории РФ и Белоруссии остается более 150 тыс. военных, и вторжение России остается возможным. Также Байден со словами "вы нам не враги" обратился к россиянам и заверил, что ни США, ни НАТО, ни Украина не угрожают безопасности РФ.

- Банк России осенью 2022 года начнет тестировать оплату товаров и услуг цифровыми рублями, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

- Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС справится в случае сокращения поставок газа из РФ. По словам Урсулы фон дер Ляйен, развитие энергетической инфраструктуры позволило улучшить распределение энергоносителей в Европе, но в случае полного прекращения поставок российского газа все равно потребуются дополнительные меры.

- Британский принц Эндрю добился внесудебного урегулирования гражданского иска по обвинению в изнасиловании Вирджинии Джуффре, когда той было 17 лет. Принц не признал вину, отступные будут "значительным пожертвованием" в поддержку прав пострадавших от насилия. Сумма выплат, по данным британских СМИ, может составить более $16 миллионов.

- Женщина полностью излечилась от ВИЧ после трансплантации пуповинной крови. Доклад об этом случае был представлен на конференции в США. У пациентки также была лейкемия, трансплантацию провели 2017 году для лечения рака. Она прекратила антиретровирусную терапию через 37 месяцев после трансплантации. Спустя более года у нее нет признаков ВИЧ в анализах крови.

- Ведущими церемонии вручения премии "Оскар" будут актрисы Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс. Церемония вручения премии американской киноакадемии пройдет 27 марта в Лос-Анджелесе.