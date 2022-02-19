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В ДНР заявили, что за сутки по их территории выпущено 600 снарядов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Около 600 снарядов выпущено по ДНР за прошлые сутки, заявил "Интерфаксу" в субботу представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его данным, более 400 - это снаряды и мины калибром 82-122 мм.

Ранее Басурин заявил "Интерфаксу", что в результате остановки насосной станции из-за обстрела территории ДНР порядка 1,8 млн человек могут остаться без воды.

Между тем пресс-центр штаба Операции объединенных сил украинских ВС в фейсбуке сообщает, что с начала суток, 19 февраля, совершено 12 обстрелов, потерь среди украинских военнослужащих нет.

В частности, по данным штаба, из артиллерии и минометов трижды обстреляны Новотроицкое и Старогнатовка. Огонь велся по населенным пунктам Гранитное, Новоселовка, Болотенное, Водяное, Широкино.

По данным пресс-центра, за прошлые сутки противостоящая сторона нарушала режим прекращения огня 66 раз, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России.

ДНР

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