Власти ДНР заявили, что диверсию на насосной станции совершил "Правый сектор"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что диверсию на насосной станции, в результате которой без воды могут остаться почти 2 млн человек, совершила диверсионная группа из числа украинских националистов.

"Сегодня, около 6:00 утра группа украинских диверсантов из состава 24-й отдельной штурмовой роты добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен - ИФ) атаковали трансформаторную подстанцию Васильевской насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водовода", - заявил он журналистам в субботу.

В результате диверсии, по его словам, остановлена работа насосной станции первого подъема, что создало угрозу для водоснабжения пяти фильтровальных станций Донбасса по обе стороны линии соприкосновения, обеспечивающих водой более сорока населенных пунктов.

Ранее комментируя "Интерфаксу" ситуацию, Басурин заявил, что в результате остановки насосной станции 1,8 млн человек могут остаться без питьевой воды.

Он также добавил, что вечером в пятницу "украинские диверсанты организовали покушение на начальника народной милиции ДНР Дениса Синенкова, взорвав его автомобиль" у здания правительства республики в центре Донецка.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России.