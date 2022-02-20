Более 150 мин и снарядов были выпущены по ДНР с начала суток

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Более 150 мин и снарядов различного калибра выпущено по ДНР с начала суток, 11 населенных пунктов подверглись обстрелам, сообщает представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"С начала суток по территории ДНР выпущено 162 снарядов и мин калибром 82-122 мм, под обстрелом оказались 11 населенных пунктов", - следует из данных, опубликованных в воскресенье представительством ДНР в СЦКК.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.