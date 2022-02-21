Зеленский заявил, что на украинском направлении остаются около 150 тыс. военных РФ

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Украина не видит никаких признаков деэскалации со стороны Российской Федерации, ситуация с безопасностью остается напряженной, заявил президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером.

"Не видим никаких признаков деэскалации со стороны России. Ситуация с безопасностью остается напряженной, численность наземной группировки ВС РФ на украинском направлении составляет около 150 тысяч человек", - подчеркнул Зеленский, информируя Хегера об обострении ситуации на Донбассе, сообщает пресс-служба президента.