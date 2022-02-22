Зеленский обсудил ситуацию в Донбассе с Джонсоном

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский обсудил текущую ситуацию в Донбассе с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после ожидается его обращение к нации и разговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"После заседания СНБО обсудил текущую ситуацию с Борисом Джонсоном. Сейчас как можно скорее готовим обращение, а затем запланированные разговоры с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом", - написал Зеленский в твиттере в ночь на вторник.

Президент России Владимир Путин после обращения к россиянам вечером 21 февраля подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Ожидается, что обе палаты российского парламента ратифицируют решение президента РФ на заседаниях во вторник.