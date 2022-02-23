Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:42Заразились
на 23.02В России 15 795 570+137 642В мире 427 817 265+1 875 119

Киев сообщил о гибели украинского военного в Донбассе

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Противник совершил 59 нарушений режима прекращения огня в Донбассе с начала суток, сообщили в среду в пресс-центре Операции объединенных сил (ООС).

Как говорится в его сообщении в фейсбуке, 54 из них с применением тяжелого вооружения. Таковы данные по состоянию на 17:00.

Украинские военные информируют, что в результате обстрела один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью. Отмечается, что еще один получил "боевое травмирование".

Украина Донбасс

Новости

Журналисты телеканала "Звезда" попали под обстрел в пригороде Донецка

ЕС ввел санкции против 351 депутата Госдумы и ограничил доступ РФ к финрынкам

Глава Минцифры Украины заявил о новой DDOS-атаке на свою страну

Rio Tinto объявила о рекордных дивидендах

Rio Tinto объявила о рекордных дивидендах

WSJ узнала о планах ЕС ввести санкции в отношении Шойгу, Вайно, Захаровой, Шувалова

Над посольством РФ в Киеве спустили флаг

Джонсон пообещал Украине очередной пакет военной помощи

Джонсон пообещал Украине очередной пакет военной помощи

Глава ДНР заявил, что российских войск в республике нет

СНБО принял решение о введении чрезвычайного положения по всей Украине

Папа римский призвал избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию вокруг Украины

Папа римский призвал избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию вокруг Украины
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });