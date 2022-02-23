Киев сообщил о гибели украинского военного в Донбассе

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Противник совершил 59 нарушений режима прекращения огня в Донбассе с начала суток, сообщили в среду в пресс-центре Операции объединенных сил (ООС).

Как говорится в его сообщении в фейсбуке, 54 из них с применением тяжелого вооружения. Таковы данные по состоянию на 17:00.

Украинские военные информируют, что в результате обстрела один военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью. Отмечается, что еще один получил "боевое травмирование".