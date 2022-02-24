Зеленский заявил, что инициировал телефонный разговор с Путиным и не получил ответа

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Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что запросил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат - тишина", - заявил Зеленский.

Также в обращении он заявил, что готов вести переговоры о безопасности страны с Россией в любом формате и на любых площадках.

"Безопасность Украины связана с безопасностью наших соседей. Поэтому сегодня надо говорить о безопасности всей Европы. Но наша главная цель - мир в Украине и безопасность наших граждан. Для этого мы готовы говорить об этом со всеми, в том числе с вами. В разных форматах и на любых площадках", - заявил президент Украины в видеообращении.

"Вы требуете гарантий безопасности от НАТО. И мы требуем гарантий нашей безопасности - от вас, от России, и других гарантов Будапештского меморандума", - сказал в видеообращении Зеленский.