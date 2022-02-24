Белый дом изучит возможность отправить больше военных на восток Европы

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность передислокации дополнительных американских военных, уже находящихся в Европе, на восточный фланг НАТО. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По его данным, Вашингтон изучает возможность переброски своих военных в восточные европейские страны.

Ранее в четверг постпреды стран НАТО в связи с ситуацией вокруг Украины приняли решение усилить меры сдерживания и обороны, избегая при этом эскалации обстановки. "Мы приняли решение в соответствии с нашим оборонительным планом по защите всех союзников, принять дополнительные шаги по дальнейшему усилению сдерживания и обороны во всем альянсе", - говорилось в документе.

"Наши меры по-прежнему являются превентивными, пропорциональными и не усиливающими напряженность", - отмечается в нем.

В четверг утром президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе.

"Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - заявил Путин в телеобращении.