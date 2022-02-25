Глава Европарламента призвала к "самым строгим" санкциям ЕС против России

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Для России цена разрыва всех моральных обязательств и международных соглашений своими действиями на Украине должна быть чрезвычайно высокой, заявила председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола.

"Европейский парламент просит новых срочных и строгих санкций (для России - ИФ). Европейский парламент просит усиленной помощи (Евросоюза - ИФ) Украине", - сказала глава ЕП на пресс-конференции в четверг вечером в Брюсселе после своего выступления перед главами государств и правительств стран ЕС в начале саммита Евросоюза.

Отвечая на вопрос о том, какими Европарламент видит новые санкции против России, Метсола повторила, что они должны быть "срочными и строгими, никто не должен укрыться от них". Она при этом отметила, что санкционная реакция ЕС наступает слишком поздно, так как "немыслимое уже произошло в нашей Европе, в нашем соседстве, на нашей территории".

В ответ на вопрос, какой после событий на Украине должна быть политика ЕС по отношению к России в долгосрочной перспективе, председатель ЕП призвала "не строить иллюзий". "Сегодняшние атаки попали в самое сердце нашей демократии, нашей европейской модели", - сказала Метсола, добавив, что целью атак была именно эта модель, потому что в Москве боятся свобод, ответственности, европейских ценностей, правового государства и правил.

"Никакая агрессия не должна оставаться без ответа, и в этом позиция парламента, которую я передала и которая разделяется всеми главами государств и правительств (Евросоюза)", - резюмировала глава ЕП.

В четверг лидеры стран ЕС приняли решение о дополнительных санкциях против РФ в сферах энергетики, транспорта.

Ранее ЕС ввел против России ограничения, касающиеся ценных бумаг правительства и Центробанка РФ. Также были введены санкции против ВЭБа, банка "Россия" и Промсвязьбанка.