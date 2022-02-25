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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:30

ПАСЕ в марте обсудит действия России на Украине

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проведет внеочередное заседание 14 и 15 марта, чтобы обсудить действия России на территории Украины, говорится в заявлении на сайте ассамблеи.

"После решения о приостановлении права представительства Российской Федерации в Совете Европы, Парламентская ассамблея проведет внеочередное заседание в гибридном формате 14 и 15 марта 2022 года, чтобы обсудить вооруженное нападение России на Украину и реакцию Совета Европы", - говорится в заявлении ПАСЕ.

Отмечается, что встреча Постоянного комитета ассамблеи, которая должна была состояться 11 марта в Берлине, была перенесена на более позднюю дату.

Ранее в пятницу Совет Европы принял решение временно приостановить право представительства РФ в организации.

Военная операция на Украине. Хроника

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Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
ПАСЕ Россия Украина

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