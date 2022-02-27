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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:48

В ДНР сообщили об одном погибшем и четверых раненых в ходе обстрелов за сутки

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Более 35 обстрелов зафиксировали в ДНР за прошлые сутки, четыре пострадали, среди них подросток, есть погибший, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За истекшие сутки представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВСУ", - говорится в сообщении, распространенном в воскресенье представительством ДНР в СЦКК.

По данным ведомства, в результате этих обстрелов "погиб один и ранены четыре мирных жителя, в том числе ребенок 2006 года рождения".

Военная операция на Украине. Хроника

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