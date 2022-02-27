Силы ДНР с начала военной операции взяли под контроль 15 населенных пунктов

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Пятнадцать населенных пунктов в Донбассе освободили с начала наступательных действий войсковой группировки ДНР при поддержке России, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

Как говорится в сообщении, распространенном штабом, таковы данные по состоянию на 27 февраля.

Отмечается, что освобождены от контроля ВСУ населенные пункты Павлополь, Пищевик, Викторовка, Богдановка, Новогнатовка, Николаевка, Рыбинское, Трудовское, Васильевка, Прохоровка, Старогнатовка, Свободное, Донское, Анадоль и Андреевка.

В штабе сообщили, что сейчас идут бои за поселки Гранитное, Гнутово, Широкино и Талаковка.