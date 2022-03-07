Российские военные уничтожили 2396 объектов военной инфраструктуры Украины

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило об уничтожении почти 2,4 тыс. украинских военных объектов, включая 119 комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

"Всего за время операции уничтожено 2 396 объектов военной инфраструктуры Украины", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"Среди них: 82 пункта управления и узла связи украинских вооруженных сил, 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", а также 76 радиолокационных станции", - сказал представитель Минобороны РФ.

По словам Конашенкова, помимо этого уничтожены "827 танков и других боевых бронированных машин, 84 реактивные системы залпового огня, 304 орудия полевой артиллерии и миномета, 603 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 78 беспилотных летательных аппаратов".

В воскресенье российские военные сбили еще четыре боевых самолета Вооруженных сил Украины, два ударных вертолета и восемь беспилотников, включая "Байрактар", заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Вчера вечером истребительной авиацией ВКС России и войсковой ПВО были сбиты еще три Су-27 военно-воздушных сил Украины в районе Полтавы, один Су-25 в районе Гостомеля, два вертолета Ми-24 в районе Макарова и восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе "Байрактар ТБ-2", - заявил Конашенков на брифинге в понедельник.

Продвижение войск

Подразделения российских Вооружённых сил в ходе специальной военной операции на Украине взяли под контроль населенные пункты Урожайное, Новодонецкое, Новомайорское, Дорожнянка, Загорное и Чаривное, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

"Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Смоляниново, Воеводовка, Кременная, Кудряшовка, Боровеньки, Пурдовка, Замуловка. Продвижение составило шесть километров", - также сообщил Конашенков.

"Подразделения вооружённых сил Донецкой Народной Республики установили контроль над населенными пунктами Азов, Новотатаровка, Мирное. Подразделения Народной милиции Донецкой Республики вели наступательные действия в Мариуполе", - сказал Конашенков.

По его словам, "основные боестолкновения велись на западе города - в Новоселовке, Поселке Моряков, Осоавиахиме, и на востоке - в Найденовке и Азов Кольцо".