РФ объявит "режим тишины" с 10:00 8 марта для вывоза мирных жителей Украины

Украинские беженцы в Польше Фото: Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Россия с 10:00 по московскому времени вторника, 8 марта, объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры из Киева и некоторых других городов Украины, следует из срочного заявления Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

Там уточнили, что Россия согласна обеспечить гуманитарные коридоры:

- из Киева и прилегающих населенных пунктов, а также из Чернигова через территорию Белоруссии с последующей доставкой из Гомеля авиационным транспортом в РФ, южном направлении - по согласованию с украинской стороной;

- из города Сумы по двум маршрутам в Полтаву и на территорию России в Белгород - далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения, в южном направлении - по согласованию с украинской стороной;

- из Харькова на территорию РФ в Белгород - далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения, в города Львов, Ужгород, Ивано-Франковск - по согласованию с украинской стороной;

- из Мариуполя по двум маршрутам на территорию РФ в Ростов-на-Дону через Новоазовск и Таганрог, в Запорожье - по согласованию с украинской стороной.

Руководитель межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Россия предложила Украине установить непрерывную связь для обмена информацией по вопросам эвакуации гражданского населения.

По его словам, российская инициатива о гуманитарных коридорах доводится до вице-премьера Украины Ирины Верещук с предложением согласовать ее до 03:00 8 марта по московскому времени. До этого времени в Москве будут ждать согласования Киевом маршрутов и времени начала функционирования гуманитарных коридоров. Кроме того, от украинских властей ждут письменного согласования подходов, в том числе гарантий по обеспечению безопасности, сказал Мизинцев.

Он предложил украинским властям до 03:00 мск 8 марта оповестить о планируемой гуманитарной операции представителей посольств иностранных государств, структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций, находящихся на территории Украины.

В заявлении Межведомственного координационного штаба РФ утверждается, что с 5 по 7 марта более 2 млн украинцев обратились к российским властям с просьбой об эвакуации практически из всех населенных пунктов Украины.

"Учитывая настойчивые непрерывные обращения иностранных посольств, а также многочисленные прямые просьбы граждан Украины об эвакуации практически из всех населенных пунктов Российская Федерация готова подготовить и провести гуманитарную операцию", - говорится в документе.

В российском штабе заявили, что в большом количестве населенных пунктов практически на всей территории Украины обстановка "стремительно ухудшается и приобрела характер гуманитарной катастрофы", в первую очередь в крупных городах - Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове и Мариуполе.

"Без участия Украины российской стороне удалось на текущий момент вывести из зон проведения специальной военной операции из Луганской и Донецкой народных республик, Украины на территорию Российской Федерации 173 773 человек, из них 44 187 детей, а также 19 969 единиц личного автотранспорта", - говорится в заявлении.