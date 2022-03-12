Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:58

Мединский не стал комментировать информацию о переговорах с Киевом в видеоформате

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Глава российской делегации на переговорах с представителями Киева, помощник президента РФ Владимир Мединский воздержался от комментариев по поводу сообщений о состоявшихся в последние дни переговорах в видеоформате.

Ранее пресс-служба президента РФ сообщила, что Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем "подробно рассказал о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей".

"Я не комментирую. Прошу меня понять", - сказал Мединский "Интерфаксу" в субботу.

Как сообщалось, третий раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 7 марта в Белоруссии.

Хроника 24 февраля – 12 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Владимир Мединский

Новости по теме

Новости

Париж заявил о готовности ввести новые санкции против РФ "в ближайшие часы"

Кремль подтвердил проведение переговоров РФ и Украины в видеоформате

Кремль подтвердил проведение переговоров РФ и Украины в видеоформате

Глава ЛНР подписал указ об административно-территориальном устройстве республики

Зеленский предложил Иерусалим в качестве места для встречи с Путиным

Зеленский предложил Иерусалим в качестве места для встречи с Путиным
Военная операция на Украине

Макрон, Шольц и Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине

В ДНР не исключили скорого прибытия добровольцев с Ближнего Востока для помощи

Посольству США в РФ передана нота в связи с новыми правилами Meta

Эсминцы ВМС США провели с немецким фрегатом учения на Балтике

Минобороны Грузии сообщило о проведении совместных учений с НАТО

Рябков заявил о скором обнародовании ответа РФ на новые санкции США

Рябков заявил о скором обнародовании ответа РФ на новые санкции США
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код