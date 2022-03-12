Мединский не стал комментировать информацию о переговорах с Киевом в видеоформате

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Глава российской делегации на переговорах с представителями Киева, помощник президента РФ Владимир Мединский воздержался от комментариев по поводу сообщений о состоявшихся в последние дни переговорах в видеоформате.

Ранее пресс-служба президента РФ сообщила, что Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем "подробно рассказал о прошедшей в последние дни в видеоформате серии переговоров российских и украинских представителей".

"Я не комментирую. Прошу меня понять", - сказал Мединский "Интерфаксу" в субботу.

Как сообщалось, третий раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 7 марта в Белоруссии.