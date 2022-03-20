Письмо в бутылке шло в Англию с Багамских островов 21 год

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Британец обнаружил на пляже послание в бутылке, которую 21 год назад запустила с Багамских островов канадская девочка, сообщает агентство UPI.

Криспин Бентон сказал, что прогуливался после работы по Касл-Бич в Фалмуте когда заметил бутылку на линии прилива.

Он поднял ее, и когда понял, что там послание, то "немного разволновался", - сказал Бентон в интервью "Фалмут Пакет".

Письмо, датированное 21 июня 2001 года, было написано 6-летней канадской девочкой по имени Анна, которая 21 год назад посещала Багамские острова.

Сообщение оказалось лаконичным:

"Пожалуйста, не надо мусорить. Спасибо", - написала Анна.

Анна указала почтовый адрес и попросила нашедшего написать ей, но Бентон сказал, что поисковой запрос в интернете выдал ему объект промышленной недвижимости: с тех пор адрес девочки изменился.

Бентон надеется, что Анна узнает об обнаружении бутылки и свяжется с ним.

"Это просто одна из тех вещей, про которые, ты думаешь, что они никогда не произойдут, - найти послание в бутылке. Такое случается раз в жизни, и подумать только, что кто-то написал это 20 с лишним лет назад. Что она сейчас делает?" - задается вопросом британец.

Похожая находка была сделана пожилой парой в январе этого года в ирландском графстве Донегол на полуострове Дуи.

Рита Симмондс и Кьяран Марронн нашли сообщение в бутылке, автором которого, как оказалось, была 11-летняя американская девочка по имени Саша. Ее послание было запущено из Оушен-Сити, штат Мэриленд сравнительно недавно: в 2019 году.