В МВФ допустили сокращение экономики Украины на треть

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Украинская экономика из-за событий в стране может сократиться на треть по сравнению с уровнем, который был до эскалации ситуации, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Мы, вероятно, увидим сокращение, которое может составить треть того, что было до войны", - сказала глава МВФ в интервью Foreign Policy во вторник. Она напомнила, что МВФ немедленно отреагировал на запрос Украины о чрезвычайном финансировании в размере $1,4 млрд, которое необходимо для поддержания функционирования страны.

"Мы также очень тесно сотрудничаем с Украиной в том, как применять наилучшие меры по управлению кризисом, так, чтобы экономика не рухнула. И я бы сказала, что деньги важны, но поддержка в том, как сохранить функционирование финансовой системы, не менее важна", - подчеркнула глава ВМФ.

Как сообщалось, МВФ в начале марта прогнозировал снижение ВВП Украины в 2022 году на 10% при условии значительной донорской поддержки и скорейшего завершения военных действий на территории страны, однако при их затягивании падение будет существенно большим. "В этом году экономику ждет глубокая рецессия (. . .) Существует большая неопределенность в отношении базового сценария, но, как минимум, (МВФ) ожидает ухудшения перспектив по меньшей мере на 13,5 процентного пункта по сравнению с базовым сценарием (МВФ ранее ожидал роста экономики Украины в 2022 году на уровне 3,6% - ИФ)", - говорилось в материалах МВФ к экстренному финансированию Украины на $1,4 млрд.

По данным Госстата, в 2021 году ВВП Украины вырос на 3,4% после спада на 3,8% в 2020 году, а его номинальный объем составил около $200 млрд.