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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:03

В МВД Белоруссии пригрозили уголовной ответственностью воюющим на стороне Украины белорусам

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В МВД Белоруссии знают о гражданах страны, воюющих на стороне Украины, сообщил замначальника Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Михаил Бедункевич.

"Нам известны 50 человек, которые заявили о своем участии в деятельности так называемого (белорусского) батальона. Этим лицам дана правовая оценка, возбуждено дело о соучастии в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства, статья 361, часть 3. Мы их всех знаем, их ждет в республике Беларусь в случае возвращения уголовная ответственность", - приводит слова Бедункевича в субботу телеканал СТВ.

"Сейчас взаимодействуем с правоохранительными органами РФ по обмену данными по этим лицам, о местах их нахождения", - сказал Бедункевич.

"Я думаю, что они (российская сторона) и так знают, но при возможности мы информацией помогаем", - заявил представитель МВД Белоруссии.

Хроника 24 февраля – 26 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Белоруссия Украина Россия
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