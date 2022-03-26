В МВД Белоруссии пригрозили уголовной ответственностью воюющим на стороне Украины белорусам

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В МВД Белоруссии знают о гражданах страны, воюющих на стороне Украины, сообщил замначальника Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Михаил Бедункевич.

"Нам известны 50 человек, которые заявили о своем участии в деятельности так называемого (белорусского) батальона. Этим лицам дана правовая оценка, возбуждено дело о соучастии в вооруженном конфликте на территории зарубежного государства, статья 361, часть 3. Мы их всех знаем, их ждет в республике Беларусь в случае возвращения уголовная ответственность", - приводит слова Бедункевича в субботу телеканал СТВ.

"Сейчас взаимодействуем с правоохранительными органами РФ по обмену данными по этим лицам, о местах их нахождения", - сказал Бедункевич.

"Я думаю, что они (российская сторона) и так знают, но при возможности мы информацией помогаем", - заявил представитель МВД Белоруссии.