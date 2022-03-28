Продажу автомобилей без модулей ГЛОНАСС в ЕАЭС продлили до 2023 г.

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Решение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о продлении до 2023 года возможности продавать на рынках стран ЕАЭС автомобили, не укомплектованных модулями вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, вступило в силу, сообщил Росстандарт.

Как сообщалось, в августе 2021 г. коллегия ЕЭК на фоне мирового дефицита полупроводников разрешила автопроизводителям стран ЕАЭС до конца 2021 г. выпускать автотранспорт, не оснащая его электронными модулями вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. До 2022 г. было разрешено производить без этих устройств транспортные средства (шасси) категорий M1 (легковые автомобили), M2, M3 (автобусы) и N1, N2, N3 (грузовики), за исключением транспорта, предназначенного средств для перевозки опасных грузов и перевозки детей.

Предусматривалось, что недоукомплектованные машины должны были быть дооснащены производителями за их счет в рамках отзывных кампаний в период до 30 июня 2022 г.

В декабре 2021 г. ЕЭК своим решением продлила дедлайн для их оснащения до 31 декабря 2022 г. включительно. В конце марта текущего года решение вступило в силу.

"В современных условиях подобное решение является одной из мер поддержки автопроизводителей, реализующих транспортные средства на территории РФ и государств ЕАЭС", - отмечает Росстандарт.

Ведомство добавляет, что "в настоящее время продажа неукомплектованных аппаратурой экстренного оповещения автомобилей допускается".

"Условием для сделки является обязанность автопроизводителей провести отзывные кампании по дооснащению указанными устройствами реализованного транспорта. Сведения о необходимости дооснащения автовладельцы в обязательном порядке получат на стадии покупки и эксплуатации автомобилей", - отмечается в сообщении Росстандарта.