Глава Пакистана по запросу премьера распустит нижнюю палату парламента

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Президент Пакистана Ариф Алви в воскресенье принял решение распустить Национальную ассамблею - нижнюю палату пакистанского парламента - после соответствующего призыва премьера Имрана Хана, сообщило издание Dawn.

"Президент Пакистана Ариф Алви одобрил совет премьер-министра Пакистана распустить Национальную ассамблею в соответствии... с Конституцией Исламской Республики Пакистан", - цитирует издание выдержки из заявления офиса президента.

Этому шагу предшествовала отмена вице-спикером пакистанского парламента Касимом Ханом Сури голосования по вопросу о доверии правительству Хана. При этом вице-спикер указал, что это голосование из-за иностранного вмешательства противоречило бы Конституции.

Впоследствии Хан выступил с обращением, в котором поздравил народ с отменой этого голосования. По его словам, вице-спикер "отклонил попытку смены режима и иностранного заговора".

Он заявил, что направил президенту запрос на роспуск нижней палаты парламента, после которой начнется процесс организации новых выборов и правления переходного правительства Пакистана.

Ранее на этой неделе премьер утратил парламентское большинство, так как лишился поддержки ключевых партнеров по коалиции. Оппозиция обвиняет Хана в неэффективном управлении экономикой, коррупции.

Накануне Хан заявил, что за попытками отстранить его от власти стоят власти США.