В парламенте Пакистана отказались от голосования по доверию к правительству Хана

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Вице-спикер пакистанского парламента Касим Хан Сури в воскресенье отменил голосование по вопросу о доверии правительству премьера Имрана Хана, указав, что это голосование из-за иностранного вмешательства противоречило бы Конституции.

"Никакая иностранная сила не имеет право путем заговора свергать избранное правительство", - приводит его слова издание Dawn.

По данным издания, этому решению предшествовало выступление министра информации Фавад Чаудхри, рассказавшего, что 7 марта, за день до официального запроса оппозиции по голосованию о вотуме недоверия, на встрече с "представителями других стран" пакистанскую сторону уведомили о будущем голосовании против правительства Хана.

"Нам сказали, что отношения с Пакистаном будут зависеть от успеха предложения о вотуме недоверия. Нам сказали, что, если оно не увенчается успехом, Пакистану предстоит трудный путь. Это операция иностранного правительства по смене режима", - заявил министр.

Позднее в свою очередь Хан в обращении к нации призвал президента Пакистана Арифа Алви распустить парламент и провести новые выборы.

"Я хочу сказать - не беспокойтесь. Господь хранит Пакистан", - сказал премьер.

Отмечается, что официальный запрос на организацию выборов уже отправлен президенту, и что выборы могут пройти в течение последующих 90 дней.

Ранее на этой неделе премьер утратил парламентское большинство, так как лишился поддержки ключевых партнеров по коалиции. Оппозиция обвиняет Хана в неэффективном управлении экономикой, коррупции.

Накануне Хан заявил, что за попытками отстранить его от власти стоят власти США.