Законодатели США призвали администрацию Байдена расширить поставки оружия Украине

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Группа американских законодателей обратилась к президенту США Джо Байдену с призывом расширить поставки оружия Украине, сообщает телеканал CNN.

Согласно письму, с которым удалось ознакомиться телеканалу, США следует предоставить Киеву больше оружия, включая ракеты класса "земля-воздух" большой дальности, истребители и противокорабельные ракеты.

Отмечается, что запрос законодателей включает увеличение поставок зенитных ракет Stinger, противотанковых комплексов Javelin, а также беспилотных летательных аппаратов с большой дальностью полета.

Законодатели утверждают, что их запрос основан на списке пожеланий, который украинские официальные лица предоставили Конгрессу на прошлой неделе. В нем указаны 17 областей, в которых "Украина нуждается в дополнительной помощи".