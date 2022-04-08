Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Финляндия вышлет двух российских дипломатов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Власти Финляндии объявят "персонами нон-грата" двух дипломатов РФ, сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на заявление финского правительства.

"Финляндия вышлет двух российских дипломатов", - передает агентство.

Кроме того, по данным Bloomberg, власти откажут в продлении визы одному из сотрудников посольства РФ в стране.

На этой неделе некоторые европейские страны, а также Япония объявили о выдворении российских дипломатов.

Как ранее заявляла российская сторона, РФ даст соответствующий ответ на высылку дипломатов.

Хроника 15 апреля 2021 года – 08 апреля 2022 годаДипломатическое противостояние
Финляндия Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Дипломатическое противостояние

Из России вышлют 45 польских дипломатов

Из России вышлют 45 польских дипломатов
Дипломатическое противостояние

Россия объявила персонами нон грата двоих дипломатов из Болгарии

Заблокированный в РФ Twitter закрыл доступ к аккаунту RT

ЕС заморозил активы граждан и структур РФ и Белоруссии почти на 30 млрд евро

ЕС опубликовал пятый пакет санкций против России

ЕС опубликовал пятый пакет санкций против России

В ДНР сообщили о ракетном ударе по вокзалу в Краматорске

Дипломатическое противостояние

Власти Японии вышлют из страны восемь российских дипломатов

Власти Японии вышлют из страны восемь российских дипломатов

США, страны ЕС и еще 11 государств вошли в список недружественных Минску

Убит террорист, застреливший двух человек в Тель-Авиве

Что случилось этой ночью: пятница, 8 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код