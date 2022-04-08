Финляндия вышлет двух российских дипломатов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Власти Финляндии объявят "персонами нон-грата" двух дипломатов РФ, сообщило в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на заявление финского правительства.

"Финляндия вышлет двух российских дипломатов", - передает агентство.

Кроме того, по данным Bloomberg, власти откажут в продлении визы одному из сотрудников посольства РФ в стране.

На этой неделе некоторые европейские страны, а также Япония объявили о выдворении российских дипломатов.

Как ранее заявляла российская сторона, РФ даст соответствующий ответ на высылку дипломатов.