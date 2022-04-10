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Ле Пен опережает Макрона в первом туре выборов после обработки 50% бюллетеней

Ле Пен опережает Макрона в первом туре выборов после обработки 50% бюллетеней
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получает 27,5% голосов в первом туре президентских выборов, свидетельствуют данные МВД Франции после обработки 50% бюллетеней.

Таким образом, она пока опережает действующего президента Франции Эммануэля Макрона, который набирает 26,6% голосов.

Третье место с 18,4% занимает лидер крайне левой партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон. Остальные девять кандидатов набирают меньше 10% голосов.

Во второй тур президентских выборов во Франции выходят два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре.

Второй тур состоится через две недели - 24 апреля. Ранее французские СМИ, основываясь на опросах на выходе с избирательных участков, сообщали, что Макрон опередил Ле Пен в первом туре.

Франция Эммануэль Макрон Марин Ле Пен
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