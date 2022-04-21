Кадыров заявил, что комбинат "Азовсталь" будет взят армией России в четверг

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе будет под контролем ВС РФ в четверг.

"Сегодня до обеда, или после обеда "Азовсталь" будет полностью под контролем вооруженных сил Российской Федерации", - заявил Кадыров.

Соответствующее сообщение с заявлением главы Чечни размещено в его телеграм-канале.

Российские военные ранее сообщали о боях в центре Мариуполя. 11 марта Минобороны РФ заявляло о сужении кольца окружения вокруг Мариуполя подразделениями Донецкой народной республики (ДНР). До этого военные РФ сообщали о взятии под контроль ряда городских кварталов.

13 апреля Минобороны РФ сообщило, что взят под контроль морской торговый порт в Мариуполе и что более 1 тысячи украинских морских пехотинцев, оборонявших этот город, сложили оружие.

15 апреля министерство обороны РФ заявило, что в Мариуполе взят под контроль металлургический комбинат им. Ильича.

Завод "Азовсталь" был основан в 1933 году. Это было одно из крупнейших металлургических предприятий Украины. В 2016 году число работников комбината превышало 10 тысяч человек.

21 марта глава ДНР Денис Пушилин заявил, что территория комбината "Азовсталь" занимает порядка 11 кв. км.

В комбинате есть разветвленная сеть тоннелей и подвалов. По официальным данным, протяженность тоннелей толстолистового цеха "Азовстали" - кабельных, водоводных, пешеходных и других - составляет около 24 км.

Сообщалось, что на территории комбината укрылись военнослужащие полка "Азов" Национальной гвардии Украины и украинские морские пехотинцы, которые обороняли Мариуполь.

Российские военные неоднократно предлагали украинским формированиям в Мариуполе сложить оружие.

19 апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что специальные группы начали штурм "Азовстали".

"Азовсталь" - это промышленная зона, которая находится в центре города (...) Насколько мне известно, частично штурмовые группы, которые были специально подобраны для штурма данного объекта, уже приступили к своей работе, в этом хорошо нам помогает Российская Федерация - это авиация и артиллерия" - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, жилые кварталы Мариуполя полностью контролируются силами ДНР.

16 апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что вся городская территория Мариуполя очищена от украинских войск, включая полк "Азов" и иностранных наемников.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

24 февраля президент РФ объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции.

30 марта министерство обороны РФ заявило, что российская армия проводит плановую перегруппировку войск под Киевом и Черниговом, чтобы сосредоточить усилия на операции по взятию под контроль Донбасса.

19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Украине начинается следующая фаза российской операции.