В Минобороны России заявили, что из "Азовстали" по гумкоридору в среду никто не вышел

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В среду никто не вышел из окруженного металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе из украинских военных и мирных жителей по предложенному российскими военными гуманитарному коридору, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

По его словам, коридор открыли с 14:00 для участников украинских формирований, готовых добровольно сложить оружие, и мирных граждан.

"Отдельно информируем командование националистического батальона "Азов", которое выступило с видеообращением к мировому сообществу, в том числе к лидерам Великобритании, США и Турции с просьбой предоставить им "зеленые коридоры" и обеспечить выход мирных граждан, якобы находящихся на "Азовстали", раненных боевиков, а также эвакуации тел погибших украинских военнослужащих. Вы обратились не по адресу", - сказал также Мизинцев.

По его словам, Россия сделала все, чтобы спасти жизни этих бойцов, а обращаться надо было "непосредственно к руководству Украины, которое давно предательски" их бросило.

Российская армия 19 и 20 апреля вводила "режимы тишины" и открывала гуманитарные коридоры с территории комбината "Азовсталь" для готовых сдаться украинских формирований, а также мирных жителей, которые, по данным властей Украины, находятся на заводе.

По словам Мизинцева и во вторник, и в среду по этим коридора никто не вышел. Утром 20 апреля представители народной милиции самопровозглашенной ДНР заявили, что из комплекса "Азовстали" вышли пять украинских военных.