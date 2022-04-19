Минобороны РФ вновь предложило украинским военным на "Азовстали" сдаться

Дым над заводом "Азовсталь" в Мариуполе Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны России снова предложило украинским военнослужащим на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе сдаться: с 14:00 среды прекратить боевые действия и сложить оружие.

"Руководство Российской Федерации всем сложившим оружие гарантирует сохранение жизни, полную безопасность и оказание квалифицированной медицинской помощи", - заявил во вторник вечером начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он заявил, что с 14:00 по московскому времени предполагается "выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников, без какого-либо оружия и боеприпасов".

По его словам, во вторник украинские военные и мирные жители не вышли из блокированного комбината по гуманитарному коридору, который российская армия открыла с 14:00 по московскому времени для вывода военных, готовых сложить оружие, и гражданского населения, которое, по данным властей Украины, находится на "Азовстали".

Мизинцев заявил, что никто не покинул "Азовсталь", поскольку, по его словам, украинские власти убеждают "в якобы отсутствии возможности эвакуации украинских вооруженных формирований из Мариуполя, а в настоящее время с металлургического комбината "Азовсталь". Он утверждает, что украинские военные "готовы сложить оружие, но только по соответствующему распоряжению, команде из Киева", а мирным жителям "не дают возможности эвакуироваться, так как боевики используют их в качестве "живого щита".

Ранее во вторник российское гостелевидение сообщало, что 120 человек во время работы гуманитарного коридора покинули дома, которые находятся недалеко от "Азовстали".

В Народной милиции ДНР заявили, что силы Донецкой народной республики и российские военнослужащие эвакуировали по "зеленым коридорам" с территории комбината более 140 человек.

Мариуполь и "Азовсталь"

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это один из крупнейших морских торговых портов Украины. В городе ранее проживало почти 500 тыс. человек.

Российские военные ранее сообщали о боях в центре Мариуполя. 11 марта Минобороны РФ заявляло о сужении кольца окружения вокруг Мариуполя подразделениями ДНР. 16 апреля Минобороны заявило, что городская территория Мариуполя очищена от украинских военных, а их остатки полностью заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь".

Сообщалось, что на территории комбината укрылись военнослужащие полка "Азов" Нацгвардии Украины и украинские морские пехотинцы, которые обороняли Мариуполь.