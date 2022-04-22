Медсестра пробежала марафон в халате, побив мировой рекорд Гиннесса

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Медсестра из Филадельфии (штат Пенсильвания) побила мировой рекорд Гиннесса, когда надела больничный халат и пробежала марафон за 2 часа 48 минут и 2 секунды, сообщает телеканал Fox News.

Сэм Рокер, которая работает медсестрой, надела свою больничную форму на Бостонском марафоне и побила мировой рекорд Гиннесса по марафону в медицинской униформе.

Предыдущий рекорд в 3 часа 8 минут и 22 секунды был установлен Джессикой Андерсон на Лондонском марафоне в 2019 году.

Рокер посвятила свою рекордную попытку проблеме психического здоровья, с которыми сталкиваются медсестры в условиях пандемии COVID-19. Ее кампания собрала более 45 000 долларов на услуги в области психического здоровья.

"Много беспокойства, много посттравматического стрессового расстройства, на самом деле ресурсов не так уж много", - сказала Рокер о проблемах психического здоровья, с которыми сталкиваются медсестры. "Я искала способ привнести какой-то позитив в своих коллег и друзей, которые испытывали трудности".