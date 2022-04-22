Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:08

Медсестра пробежала марафон в халате, побив мировой рекорд Гиннесса

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Медсестра из Филадельфии (штат Пенсильвания) побила мировой рекорд Гиннесса, когда надела больничный халат и пробежала марафон за 2 часа 48 минут и 2 секунды, сообщает телеканал Fox News.

Сэм Рокер, которая работает медсестрой, надела свою больничную форму на Бостонском марафоне и побила мировой рекорд Гиннесса по марафону в медицинской униформе.

Предыдущий рекорд в 3 часа 8 минут и 22 секунды был установлен Джессикой Андерсон на Лондонском марафоне в 2019 году.

Рокер посвятила свою рекордную попытку проблеме психического здоровья, с которыми сталкиваются медсестры в условиях пандемии COVID-19. Ее кампания собрала более 45 000 долларов на услуги в области психического здоровья.

"Много беспокойства, много посттравматического стрессового расстройства, на самом деле ресурсов не так уж много", - сказала Рокер о проблемах психического здоровья, с которыми сталкиваются медсестры. "Я искала способ привнести какой-то позитив в своих коллег и друзей, которые испытывали трудности".

Сэм Рокер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФСБ сообщила о пресечении теракта против гумконвоя в подконтрольной РФ части Украины

ФСБ сообщила о пресечении теракта против гумконвоя в подконтрольной РФ части Украины

Что случилось этой ночью: 22 апреля, пятница

Белый дом привлек отставного генерала Вольфа для координации помощи Украине

Белый дом привлек отставного генерала Вольфа для координации помощи Украине

Великобритания обучает украинских военных использованию британской бронетехники

Великобритания обучает украинских военных использованию британской бронетехники

Посол РФ в США считает ошибкой временное лишение России статуса наблюдателя при ОАГ

Макрон на теледебатах был убедительнее, чем Ле Пен, но выступил хуже, чем в 2017 году

Макрон на теледебатах был убедительнее, чем Ле Пен, но выступил хуже, чем в 2017 году

Россия будет вовлечена в подписание мира между Арменией и Азербайджаном

Полиция в Испании расследует смерть топ-менеджера "НОВАТЭКа" и его семьи

Марк Цукерберг и Камала Харрис попали в российский стоп-лист

Марк Цукерберг и Камала Харрис попали в российский стоп-лист

США вслед за ЕС запретят связанным с РФ судам заходить в американские порты

США вслед за ЕС запретят связанным с РФ судам заходить в американские порты