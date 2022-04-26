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В Финляндии пока не определили дату подачи заявки на вступление в НАТО

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что вопрос о дате возможной заявки на вступление страны в НАТО пока остается открытым, поскольку соответствующее решение должен сначала принять парламент страны.

"Точной даты подачи возможной заявки в НАТО нет, так как этот вопрос находится в руках парламента. Пока сложно прогнозировать, когда парламент завершит свои обсуждения", - сказал глава МИД Финляндии во вторник журналистам, сообщил портал телерадиовещания Yle.

Министр отметил, что, "возможно, дни принятия решений в Финляндии и Швеции будут близки друг к другу, однако этот вопрос не согласован между странами".

"Теперь, когда Швеция начала свой собственный парламентский процесс, возможно, что решения о присоединении, если таковые будут приняты, будут приниматься в те же дни или, по крайней мере, на той же неделе. Но, конечно, между двумя странами нет согласия или координации, однако мы будем информировать друг друга о том, как продвигаются процессы", - сказал Хаависто.

По мнению Yle, тем самым Хаависто не подтвердил сообщения СМИ, что Финляндия и Швеция будут готовиться подать заявку на членство в НАТО одновременно в мае.

"Для Финляндии и Швеции было бы выгодно, чтобы мы прошли этот процесс одновременно, но страны все равно принимают здесь свои собственные решения", - сказал Хаависто.

Финляндия НАТО
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