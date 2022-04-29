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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:15

Обнаружено пропавшее в Японии шесть дней назад туристическое судно

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Судно, пропавшее в Японии шесть дней назад, было обнаружено с помощью подводных камер, сообщают японские СМИ.

Источники телеканала NHK сообщили, что подводная камера на судне морских сил самообороны Японии в пятницу утром обнаружила на дне у полуострова Сиретоко на Хоккайдо то, что, вероятно, является пропавшим судном. Отмечается, что объект находится на глубине около 100 метров в водах возле водопада.

По данным собеседников телеканала, на объекте были видны нарисованные буквы "Z", "U" и "I".

В свою очередь газета Mainichi пишет, что береговая охрана подтвердила, что найденный объект является пропавшим судном "KAZU I".

Судно "KAZU I", на борту которого находились 24 пассажира и два члена экипажа, пропало без вести у берегов Хоккайдо в субботу.

На данный момент обнаружены тела 14 человек.

Япония Хоккайдо KAZU I
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