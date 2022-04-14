Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:07

Украинские формирования заминировали плотину водохранилища Углегорской ТЭС в ДНР

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что украинские формирования заминировали плотину в Светлодарске (около 80 км от Донецка).

"В случае подрыва в зоне возможного затопления окажутся город Светлодарск, поселки Мироновский, Луганское и ряд других с общей численностью населения более 15 тысяч человек", - сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге в четверг.

Он заявил, что заминирована плотина водохранилища Углегорской теплоэлектростанции (река Лугань).

Хроника 24 февраля – 14 апреля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина ДНР Светлодарск Михаил Мизинцев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Байден готов посетить Украину

Байден готов посетить Украину

ЕС планирует поэтапный запрет на нефть из РФ

ЕС планирует поэтапный запрет на нефть из РФ

Партнеры Абрамовича Давидович и Тененбаум включены в санкционный список Великобритании

Партнеры Абрамовича Давидович и Тененбаум включены в санкционный список Великобритании