Украинские формирования заминировали плотину водохранилища Углегорской ТЭС в ДНР

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что украинские формирования заминировали плотину в Светлодарске (около 80 км от Донецка).

"В случае подрыва в зоне возможного затопления окажутся город Светлодарск, поселки Мироновский, Луганское и ряд других с общей численностью населения более 15 тысяч человек", - сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге в четверг.

Он заявил, что заминирована плотина водохранилища Углегорской теплоэлектростанции (река Лугань).