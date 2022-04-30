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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:24

В Кабуле и девяти провинциях Афганистана восстановили подачу электричества

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) объявило о восстановлении электроснабжения в Кабуле и ряде провинций.

"Электроснабжение было восстановлено в девяти провинциях, в том числе в Кабуле", - написал в соцсети представитель талибов Вардак Альханафи.

Ранее в субботу Национальная электроэнергетическая компания Афганистана Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) объявила, что в результате подрыва двух опор ЛЭП в районе Тагма на юге Саланга прервана подача импортируемой электроэнергии в афганскую столицу и ряд провинций.

Афганистан импортирует электроэнергию из Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Афганистан
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