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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:55

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 517 млн

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 517 099 297, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 250 668 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США (число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения - 81 858 744 и 997 503), Индия (43 102 194 и 524 064), Бразилия (30 558 530 и 664 361), Франция (29 119 127 и 147 707), Германия (25 295 950 и 136 533) и Великобритания (22 292 118 и 176 860 (данные на субботу)).

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 805,1. В США на 1 млн жителей скончались 3 062 человека, Индии - 373, Бразилии - 3 084, Франции - 2 238, Германии - 1 625, Великобритании - 2 571.

Хроника 09 января 2020 года – 08 мая 2022 годаПандемия коронавируса
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