Лавров примет участие в заседании Совета глав МИД СНГ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ, которое пройдёт в пятницу в Душанбе.

Как заявляли ранее в МИД РФ, участники встречи обменяются мнениями по актуальным региональным и международным темам, обсудят перспективные направления развития многопланового сотрудничества в формате Содружества, подведут итоги межмидовского взаимодействия в 2021 году.

Особое внимание планируется уделить вопросам международной безопасности, а также укреплению связей в культурно-гуманитарной и научной сферах, отмечали в МИД РФ.

Накануне Лавров провёл отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении, после чего состоялась трёхсторонняя встреча.

В Душанбе Лавров прибыл в среду вечером после визитов в Алжир и Оман.