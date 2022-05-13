Объем нового банковского кредитования в Китае упал до минимума с декабря 2017 года

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в Китае уменьшился в апреле до минимума с декабря 2017 года в связи с падением спроса на финансирование на фоне карантинных ограничений во многих городах страны, включая Шанхай.

Китайские банки в прошлом месяце выдали кредиты на сумму 645,4 млрд юаней ($95,1 млрд) по сравнению с 3,13 трлн юаней в марте, свидетельствуют данные Народного банка КНР (НБК).

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали, что этот показатель составит 1,515 трлн юаней.

Совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в апреле уменьшился до минимальных с февраля 2020 года 910,2 млрд юаней по сравнению с 4,65 трлн юаней в марте. Консенсус-прогноз рынка составлял 2,15 трлн юаней.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в юанях на конец прошлого месяца был на 10,9% больше, чем годом ранее (11,4% в марте).

Объем денежной массы M2 (наличные деньги и все вклады) в апреле вырос на 10,5% в годовом выражении - максимально с ноября 2020 года и достиг 249,97 трлн юаней. Консенсус-прогноз предполагал повышение на 9,9% после мартовского подъема на 9,7%.