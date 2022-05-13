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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:17

Латвия добавила в список нежелательных лиц еще 102 граждан России

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич добавил в список нежелательных для страны лиц еще 102 граждан России.

Из публикации, сделанной министром в соцсетях, следует, что этим российским гражданам въезд в Латвию запрещен на неопределенный срок.

В списке фигурируют в основном российские деятели культуры. Это актеры Николай Бурляев, Николай Лебедев, Василий Ливанов, Владимир Гостюхин, Александр Панкратов-Черный, Николай Лазарев, Борис Щербаков, Виктор Раков, Александр Пашутин, Борис Галкин, Игорь Петренко, Юрий Кочетков, Аристарх Ливанов, Аркадий Аверин, Сергей Варчук, певица Татьяна Петрова, актриса Анна Тихонова, художник Михаил Полетаев, кинорежиссер Юрий Кара, поэт-песенник Александр Шаганов, поэт и музыкант Константин Бубнов и еще несколько десятков человек.

Латвия
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