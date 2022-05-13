Более 25 человек стали жертвами пожара в офисном здании в Дели

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Пожар, вспыхнувший в пятницу в офисном здании в Дели, унес жизни не менее 27 человек, сообщает Times of India.

Пожар вспыхнул во второй половине дня в пятницу, поисково-спасательные работы ведутся до сих пор. По данным полиции Дели, вечером некоторые люди еще оставались блокированными в здании.

Пожарные сообщали, что огонь удалось потушить, однако издание пишет, что после этого пожар вновь стал возникать на первом этаже здания.

Как сообщает Indian Express, полиция Дели задержала владельцев компании Cofe Impex, потому что пожар начался в их офисе.