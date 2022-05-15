Минобороны РФ сообщило об уничтожении пусковых установок ЗРК С-300 в Сумской области

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что российская авиация уничтожила две украинские пусковые установки комплекса ПВО С-300 в Сумской области.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 32 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост в районе Шпилевка Сумской области", - заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

"Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях", - сказал он.

По его словам, в результате ударов уничтожены до 150 украинских военных, выведены из строя 26 единиц военной техники.