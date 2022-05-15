Ударами ВКС России поражены два пункта управления и четыре склада ВСУ

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары высокоточными ракетами воздушного базирования по пунктам управления и ракетно-артиллерийским складам украинской армии, заявили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в течение ночи поражены два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Запорожье, Парасковиевка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой народной республики", - сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков на брифинге.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие государства ввели против РФ масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.