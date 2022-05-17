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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:07

Шольц и Зеленский сочли вывод войск РФ с Украины необходимым для дипломатического решения

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц во вторник провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

"Канцлер и украинский президент обменялись информацией об актуальной военной и гуманитарной ситуации на Украине. Они согласились с тем, что дипломатическое переговорное решение между Украиной и Россией требует немедленного окончания боевых действий со стороны России и вывода российских войск с Украины", - сказал Хебештрайт.

По его словам, канцлер и президент Украины договорились продолжить тесные контакты в том числе по поводу возможностей дальнейшей поддержки Украины Германией.

Украина Россия Владимир Зеленский Олаф Шольц
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