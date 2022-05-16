Путин предостерег от расширения инфраструктуры НАТО на территориях новых членов альянса

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Расширение военной инфраструктуры НАТО на территориях государств, которые войдут в эту структуру, вызовет ответную реакцию России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается расширения (НАТО - ИФ), в том числе, за счет новых членов альянса - Финляндии, Швеции. У России, хотел бы вас проинформировать, нет проблем с этими государствами. И поэтому в этом смысле, непосредственной угрозы для нас расширение за счет этих стран для России не создает", - Заявил Путин в понедельник, выступая на встрече глав государств-членов ОДКБ.

"Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создавать", - сказал Путин.

Президент России отметил, что расширение НАТО - это проблема, "которая, на мой взгляд, создается совершенно искусственно, поскольку делается это в интересах США" и НАТО используется как инструмент внешней политики по сути одной страны.

"Это все усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности", - заявил Путин.

"Вообще-то проблема создается на голом месте, но будем соответствующим образом на это и реагировать", - сказал Путин.

"Кроме этой расширенческой политики, Североатлантический альянс еще и выходит за рамки своего географического предназначения, за рамки Евроатлантики, старается все активнее и активнее включаться в международные вопросы и контролировать международную ситуацию с точки зрения безопасности и влиять на них, и не лучшим образом, в других регионах мира", - подчеркнул президент РФ.