МИД допустил "военно-технические" меры из-за неготовности США договариваться

Пока Вашингтон не дал конструктивного ответа на базовые требования Москвы

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон не дал конструктивного ответа на базовые предложения России по гарантиям безопасности, констатировали в МИД РФ. Там предупредили, что "в отсутствие готовности США договариваться Москва может прибегнуть к мерам военно-технического характера".

Об этом говорится в письменном ответе Москвы на реакцию США на выдвинутые требования о гарантиях безопасности. Ответ опубликовало российское внешнеполитическое ведомство. МИД уточнил, что письменный ответ был передан 17 февраля послу США Джону Салливану, которого для этого пригласили на Смоленскую площадь. Источник CNN в Госдепартаменте США подтвердил, что ответ Москвы получен.

"В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера", - говорится в ответе.

Президент Владимир Путин еще в декабре на коллегии Минобороны допускал "военно-технический ответ" на действия", которые могут угрожать России.

"Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве "бухарестской формулы" о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год". "Эти положения имеют для Российской Федерации принципиальное значение", - напомнил МИД базовые требования Москвы.

В ответе также констатируется, что "проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых намеренно выбраны "удобные" темы, которые, в свою очередь, "перекручены" в сторону создания преимуществ для США и их союзников".

"Такой подход, как и сопутствующая риторика американских официальных лиц, подкрепляет обоснованные сомнения в том, что в Вашингтоне действительно привержены исправлению ситуации в области евробезопасности", - подчеркивают российские дипломаты.

Ситуация вокруг Украины

"Никакого "российского вторжения" на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется, поэтому утверждения об "ответственности России за эскалацию" нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности", - говорится также в документе.

Требования к России отвести войска от украинской границы - из районов ее собственной территории - МИД назвал неприемлемыми.

"Вызывает тревогу нарастающая военная активность США и НАТО непосредственно у российских рубежей, тогда как наши "красные линии" и коренные интересы в области безопасности, а также суверенное право России на их защиту, по-прежнему игнорируются, - говорится в ответе Москвы. - Ультимативные требования вывести войска из определенных районов на российской территории, сопровождаемые угрозами ужесточения санкций, неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей".

Контроль над вооружениями

В Москве видят возможность договориться с США о снижении рисков в отношении полетов тяжелых бомбардировщиков вблизи национальных границ сторон, к этому предложению российской стороны Вашингтон проявил интерес, говорится в российской реакции на ответ США по гарантиям безопасности.

"Видим предмет для обсуждения и потенциал для взаимоприемлемых договоренностей. Напоминаем о не менее важном элементе нашего "пакетного" предложения, касающемся аналогичных походов боевых надводных кораблей, с которыми также связаны серьезные риски", - отмечают дипломаты.

Но переговоры и выработка устойчивых решений по контролю над вооружениями и снижению военных рисков невозможна без отказа НАТО от действий, наносящих ущерб безопасности России, предупредили в Москве.

Кроме того, в ответе назван нереалистичным и однобоким подход Вашингтона, направленный на "просвечивание" деятельности Вооруженных сил России и на доработку Венского документа ради снижения военной напряженности.

Комплексный подход к урегулированию проблемы гарантий безопасности

"Что касается вопросов контроля над вооружениями, то рассматриваем их исключительно в общем контексте комплексного, пакетного подхода к урегулированию проблемы гарантий безопасности", - заявил МИД.

В первоначальном проекте договора, предложенного Америке и НАТО, Россия "предложила идти по пути комплексного долгосрочного урегулирования той неприемлемой ситуации, которая продолжает складываться в Евро-Атлантике".

"Речь, прежде всего, идет о создании устойчивого фундамента архитектуры безопасности в виде договоренности об отказе НАТО от дальнейших действий, наносящих ущерб безопасности России. Это остается для нас неизменным императивом", - говорится в документе.

"В отсутствие такой крепкой основы взаимосвязанные меры по контролю над вооружениями и снижению военных рисков, обеспечивающие сдержанность и предсказуемость военной деятельности на отдельных направлениях, даже если по ним удастся договориться, не будут устойчивыми на перспективу", - убеждены в Москве.