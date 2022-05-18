Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Украина займет одно из первых мест в повестке Давосского форума

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Ситуация на Украине станет одной из центральных тем Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, который в этом году пройдет с 22 по 26 мая, сообщили в среду швейцарские СМИ.

В миреВсемирный экономический форум заморозил связи со структурами РФЧитать подробнее

Они отмечают, что после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, Давосский форум состоится в очном формате.

В мероприятии примут участие порядка 2 тыс. человек, в том числе около 50 мировых лидеров.

Впервые за многие годы ВЭФ в этом году пройдет без российского участия, указывают швейцарские СМИ.

Они также обращают внимание на то, что список приглашенных на форум не выглядит столь внушительно, как в прежние годы. Так, в этом году в Давос не приедут ни президент США Джо Байден, ни вице-президент Камала Харрис. Не будет также широко представлен Китай.

ВЭФ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Турция заблокировала рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

Турция заблокировала рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО

Молдавия планирует допустить иностранцев к охране госграниц

Молдавия планирует допустить иностранцев к охране госграниц

Финляндия ждет прекращения поставок газа из РФ 20-21 мая

Суд в США арестовал нефть в танкере по иску трейдера "ЛУКОЙЛа" к судовладельцу

Суд в США арестовал нефть в танкере по иску трейдера "ЛУКОЙЛа" к судовладельцу

Netflix сократит около 150 сотрудников на фоне замедления роста выручки

Число задержанных в Ереване демонстрантов в среду превысило 350 человек

Число задержанных в Ереване демонстрантов в среду превысило 350 человек

Генсек НАТО принял заявки Финляндии и Швеции на членство в альянсе

Лукашенко подписал поправки, предусматривающие смертную казнь за терроризм

Лукашенко подписал поправки, предусматривающие смертную казнь за терроризм

Что случилось этой ночью: среда, 18 мая

Фондовые индексы Европы завершили сессию ростом

Фондовые индексы Европы завершили сессию ростом