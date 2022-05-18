Посольство США в Киеве возобновило работу

Посольство США в Киеве Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Американское посольство в Киеве в среду официально возобновило свою работу, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Этот день настал. Сегодня мы официально возобновляем работу в посольстве США в Киеве", - говорится в заявлении Блинкена.

Он отметил, что над зданием посольства снова поднят флаг США. Госсекретарь Соединенных Штатов также указал, что предприняты "дополнительные меры по обеспечению безопасности наших коллег, которые возвращаются в Киев".

"Мы вновь подтверждаем свою приверженность работе с народом и властями Украины", - отмечается в заявлении.

В конце апреля Блинкен заявил, что американское посольство в Киеве может возобновить работу в ближайшие "пару недель". Госсекретарь США подчеркивал, что в этом вопросе Вашингтон действует "аккуратно", приоритетом остается обеспечение безопасности американского дипломатического персонала.

В середине февраля Блинкен сообщал, что США по соображениям безопасности временно переводят свое посольство на Украине из Киева во Львов, дипломаты вернутся обратно, как только это станет возможным.