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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

Посольство США в Киеве возобновило работу

Посольство США в Киеве возобновило работу
Посольство США в Киеве
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Американское посольство в Киеве в среду официально возобновило свою работу, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Этот день настал. Сегодня мы официально возобновляем работу в посольстве США в Киеве", - говорится в заявлении Блинкена.

Он отметил, что над зданием посольства снова поднят флаг США. Госсекретарь Соединенных Штатов также указал, что предприняты "дополнительные меры по обеспечению безопасности наших коллег, которые возвращаются в Киев".

"Мы вновь подтверждаем свою приверженность работе с народом и властями Украины", - отмечается в заявлении.

В конце апреля Блинкен заявил, что американское посольство в Киеве может возобновить работу в ближайшие "пару недель". Госсекретарь США подчеркивал, что в этом вопросе Вашингтон действует "аккуратно", приоритетом остается обеспечение безопасности американского дипломатического персонала.

В середине февраля Блинкен сообщал, что США по соображениям безопасности временно переводят свое посольство на Украине из Киева во Львов, дипломаты вернутся обратно, как только это станет возможным.

Энтони Блинкен США Украина Киев
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