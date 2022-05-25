Россия отклонила протест Японии из-за совместного пролета бомбардировщиков РФ и КНР

Стратегическиий ракетоносец Ту-95МС ВКС России Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - МИД РФ сообщил об отклонении российской стороной протеста властей Японии в связи с совместным полетом бомбардировщиков России и КНР, и подчеркнул, что такие полеты "проводятся в строгом соответствии с нормами международного права".

"К сожалению, не в первый раз видим, как официальный Токио в буквальном смысле "цепляется" за эти уже ставшие традиционными тренировочные мероприятия ВС двух стран, извращает их цели и содержание и даже увязывает со специальной военной операцией России на Украине", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Что касается вышеупомянутого так называемого протеста, то он был отклонен нашими дипломатами как безосновательный и нелепый по своей форме и содержанию. При этом в отношении абсурдной увязки этого демарша со специальной военной операцией на Украине заявили Токио встречный решительный протест", - говорится в комментарии представителя МИД РФ.

В нем также говорится, что Москва внимательно следит за "по сути враждебной активностью нынешнего правительства Японии". "Оставляем за собой право в ответ принимать соответствующие меры в целях укрепления обороноспособности нашей страны", - подчеркивается в комментарии.

В нем отмечается, что "Япония в русле курса администрации Ф.Кисиды на ускоренное наращивание военно-политического сотрудничества с США и внерегиональными "чужаками" из НАТО проводит вблизи российских границ беспрецедентные по масштабу совместные военные учения, открыто декларируя их направленность против мнимой "российской угрозы".

По данным Министерства обороны Японии, шесть китайских и российских стратегических бомбардировщиков пролетели над Японским морем, Восточно-Китайским морем и Тихим океаном.

Главком Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергей Суровикин заявил, что совместное патрулирование стратегическими бомбардировщиками РФ и Китая акваторий Японского и Восточно-Китайского морей не направлено против других стран.

"Совместное мероприятие является плановым и не направлено против третьих стран", - сказал Суровикин на брифинге во вторник. "В ходе выполнения задачи самолеты наших стран действовали строго в соответствии с положениями международного права", - подчеркнул главком. "Никаких нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено", - отметил он.