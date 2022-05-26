Российские военные уничтожили центр радиоэлектронной разведки ВСУ близ Днепровского

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчёта, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава уничтожены в районе населенного пункта Днепровское Николаевской области, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

"За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ; две артиллерийские батареи, два склада боеприпасов в районах Николаевка и Берестовое Донецкой Народной республики", - сообщил также Конашенков.

Кроме того, сказал он, в районе населенного пункта Николаевка ДНР уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ", а в районе Чугуева Харьковской области - радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300.