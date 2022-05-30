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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

Минобороны РФ сообщило об ударе по судостроительному заводу "Океан" в Николаеве

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что российская артиллерия нанесла удар по судостроительному заводу в Николаеве, уничтожена украинская военная техника.

"В результате артиллерийского удара по ангару на территории судостроительного завода "Океан" в городе Николаев уничтожено более 15 украинских танков и боевых машин пехоты и 5 артиллерийских орудий крупного калибра", - сказал в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Конашенков сказал, что российскими ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления армии Украины, в том числе оперативного командования "Юг" в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области.

По его словам, ударами ракетных войск и артиллерии поражено 593 района сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины, 55 артиллерийских и минометных батарей на огневых позициях.

"Уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", 46 единиц вооружения и украинской военной техники, а также склад боеприпасов в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики", - сообщил Конашенков.

Хроника 24 февраля – 30 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия Минобороны РФ
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