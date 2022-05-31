Матвиенко объяснила длительность спецоперации нежеланием РФ жертвовать мирным населением

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россия могла быстро завершить специальную военную операцию на Украине, но не стала жертвовать мирным населением, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы могли завершить специальную военную операцию быстро, но тогда были бы жертвы среди мирного населения. Мы не можем себе это позволить, это не наша задача", - сказала Матвиенко на встрече с президентом Мозамбика во вторник.

По её словам, главной задачей спецоперации было уничтожение вооружения на Украине и договор о внеблоковом и безъядерном статусе этой страны.

Спикер Севфеда добавила, что ранее "уже практически было подготовлено соглашение, которое устраивало Украину и Россию", когда Россия отвела войска от Киева и Харькова.

"Главным условием там было, что Украина останется внеблоковым, нейтральным государством, как Австрия, например, что не будет ядерным государством. Украина поставила свои условия. Но, к сожалению, те, кто осуществляют внешнее управление, не позволили подписать это соглашение", - отметила Матвиенко.